Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
58,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -3,10 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
113,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
93,80
Экономия при брони: -17,10 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -12,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
113,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
36,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
36,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,60
Экономия при брони: -5,00 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
36,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
67,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн