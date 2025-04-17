Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,30
Экономия при брони: -7,40 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
30,72
Экономия при брони: -0,92 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,28
Экономия при брони: -1,15 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
84,28
Экономия при брони: -2,53 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,99
Экономия при брони: -3,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
63,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
80,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,30
Экономия при брони: -7,40 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,10
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
64,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
63,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,30
Экономия при брони: -7,40 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
95,30
Экономия при брони: -16,10 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
120,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
63,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
63,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
93,40
Экономия при брони: -14,20 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
84,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье