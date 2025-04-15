Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,40
Экономия при брони: -12,00 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
61,50
Экономия при брони: -3,80 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
58,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
84,00
Экономия при брони: -6,60 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,00
Экономия при брони: -6,40 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,40
Экономия при брони: -12,00 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
63,00
Экономия при брони: -5,30 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
93,40
Экономия при брони: -16,00 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
120,40
Экономия при брони: -6,80 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
16,05
Экономия при брони: -0,75 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -10,90 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
92,00
Экономия при брони: -14,60 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
95,30
Экономия при брони: -17,90 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -12,10 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -13,60 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -9,70 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
77,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
118,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
67,50
Экономия при брони: -9,80 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
66,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
120,40
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
66,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
77,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
120,80
Экономия при брони: -7,20 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,30
Экономия при брони: -3,80 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -13,60 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -1,30 грн