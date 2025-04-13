Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 314 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
61,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
40,10
Экономия при брони: -8,58 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
92,40
Экономия при брони: -19,78 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,20
Экономия при брони: -10,54 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
96,90
Экономия при брони: -20,75 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -10,41 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
103,90
Экономия при брони: -18,78 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,28
Экономия при брони: -1,15 грн
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,52
Экономия при брони: -1,16 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,67
Экономия при брони: -8,09 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,20
Экономия при брони: -10,54 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
100,20
Экономия при брони: -15,08 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
107,40
Экономия при брони: -23,03 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -10,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,60
Экономия при брони: -2,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
64,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
95,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
30,72
Экономия при брони: -0,92 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,88
Экономия при брони: -1,41 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
64,52
Экономия при брони: -1,94 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
84,28
Экономия при брони: -2,53 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье