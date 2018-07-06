Бороментол (Boromentholum) (59062) - инструкция по применению ATC-классификация
Бороментол инструкция по применению
Состав
действующие вещества: кислота борная, ментол; 1 г мази содержит кислоты борной 0,05 г, ментола 0,005 г
вспомогательные вещества: парафин белый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь белого или светло-желтого цвета с характерным запахом. По внешнему виду мазь должна быть однородной.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный препарат для местного применения. Оказывает антисептическое и обезболивающее действие.
Фармакокинетика.
При наружном применении Бороментол практически не абсорбируется в системный кровоток.
Показания
Зуд кожи, невралгии, ринит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не выявлено.
Особенности применения
Не наносить на слизистую оболочку носа.
Способ применения и дозы
Мазь наносить в небольших количествах на пораженные участки кожи, при рините — на кожу крыльев носа и легко втирать. Частота нанесения и длительность применения зависит от достигнутого эффекта и переносимости препарата.
Дети
Противопоказан детям в возрасте до 3 лет. В этом возрасте возможна рефлекторная остановка дыхания.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции, включая покраснение кожи, зуд, крапивница, сыпь, отек, контактный дерматит, развитие анафилактических реакций, в том числе шока, десквамации эпителия. При нанесении на большие участки кожи возможны рвота, диарея, головная боль, спутанность сознания, почечная недостаточность.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 г в тубах алюминиевых в пачках из картона или без пачек из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.