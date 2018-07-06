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Бороментол (Boromentholum) (59062) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бороментол (Boromentholum)
Цена в городе Киев
от 27,85 грн
Без рецепта
1 шт от 27,85 грн
В наличии в 537 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Мазь
Вес
25 г
ATC-група
R01A X30 Комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/8619/01/01 от 06.07.2018

Бороментол инструкция по применению

Состав

действующие вещества: кислота борная, ментол; 1 г мази содержит кислоты борной 0,05 г, ментола 0,005 г

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или светло-желтого цвета с характерным запахом. По внешнему виду мазь должна быть однородной.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

  Комбинированный препарат для местного применения. Оказывает антисептическое и обезболивающее действие.

Фармакокинетика.

При наружном применении Бороментол практически не абсорбируется в системный кровоток.

Показания

Зуд кожи, невралгии, ринит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Особенности применения

Не наносить на слизистую оболочку носа.

Способ применения и дозы

Мазь наносить в небольших количествах на пораженные участки кожи, при рините — на кожу крыльев носа и легко втирать. Частота нанесения и длительность применения зависит от достигнутого эффекта и переносимости препарата.

Дети

Противопоказан детям в возрасте до 3 лет. В этом возрасте возможна рефлекторная остановка дыхания.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая покраснение кожи, зуд, крапивница, сыпь, отек, контактный дерматит, развитие анафилактических реакций, в том числе шока, десквамации эпителия. При нанесении на большие участки кожи возможны рвота, диарея, головная боль, спутанность сознания, почечная недостаточность.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г в тубах алюминиевых в пачках из картона или без пачек из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Бороментол
Бороментол мазь туба 25 г, №1
от 27,85 грн
В наличии в 537 аптеках
Цены в аптеках
Бороментол
Бороментол мазь туба 25 г, №1
от 27,85 грн
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