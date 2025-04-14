Бороментол (Boromentholum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,85
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,39
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -15,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -13,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,97
Экономия при брони: -2,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,40
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,60
Экономия при брони: -1,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,52
Экономия при брони: -2,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,22
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,43
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,22
Экономия при брони: -2,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,23
Экономия при брони: -1,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,30
Экономия при брони: -2,24 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,03
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,20
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,26
Экономия при брони: -4,74 грн