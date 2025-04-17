Бороментол (Boromentholum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,00
Экономия при брони: -3,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,50
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,83
Экономия при брони: -2,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,14
Экономия при брони: -3,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,60
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,72
Экономия при брони: -4,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -14,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,91
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
40,77
Экономия при брони: -3,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,50
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,50
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"