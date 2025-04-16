Киев
Бороментол (Boromentholum)

Бороментол (Boromentholum)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 52 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,36 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
42,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,24
Экономия при брони: -3,75 грн
40,49 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
43,75
Экономия при брони: -4,43 грн
39,32 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
33,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
38,39 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
42,74
Экономия при брони: -1,71 грн
41,03 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,20 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,77
Экономия при брони: -4,33 грн
45,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
43,36
Экономия при брони: -2,33 грн
41,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
43,90
Экономия при брони: -2,15 грн
41,75 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
38,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
43,20 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,20
Экономия при брони: -2,32 грн
43,88 грн
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