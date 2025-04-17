Бороментол (Boromentholum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,54
Экономия при брони: -1,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,00
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,23
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -14,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,99
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,57
Экономия при брони: -5,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,12
Экономия при брони: -5,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,00
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,71
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,31
Экономия при брони: -1,84 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,91
Экономия при брони: -6,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"