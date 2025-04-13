Бороментол (Boromentholum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 568 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,10
Экономия при брони: -10,54 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,38
Экономия при брони: -2,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,83
Экономия при брони: -1,69 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,55
Экономия при брони: -1,46 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,10
Экономия при брони: -10,54 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"