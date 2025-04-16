Бороментол (Boromentholum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,01
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,34
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,93
Экономия при брони: -2,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
40,77
Экономия при брони: -2,85 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,75
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
40,82
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,28
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,73
Экономия при брони: -1,81 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,36
Экономия при брони: -3,37 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,25
Экономия при брони: -2,99 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -13,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,10
Экономия при брони: -2,81 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"