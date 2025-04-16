Бороментол (Boromentholum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,70
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,50
Экономия при брони: -1,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,39
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,29
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,67
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,83
Экономия при брони: -3,72 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,61
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,70
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,92
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,16
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
43,77
Экономия при брони: -1,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,00
Экономия при брони: -6,50 грн