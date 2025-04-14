Бороментол (Boromentholum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,51
Экономия при брони: -1,72 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -15,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,76
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,36
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"