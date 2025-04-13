Бороментол (Boromentholum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,15
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,77
Экономия при брони: -3,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,91
Экономия при брони: -6,91 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,50
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,82
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,45
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,69
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,16
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
53,23
Экономия при брони: -3,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,14
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"