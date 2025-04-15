Бороментол (Boromentholum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,54
Экономия при брони: -1,99 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,50
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,33
Экономия при брони: -2,78 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,50
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -12,90 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,60
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,67
Экономия при брони: -2,84 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -12,90 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,50
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -12,90 грн