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Делакс микро (Delax micro) (565988) - инструкция по применению Диетические добавки

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Делакс микро (Delax micro)
Цена в городе Киев
от 209,00 грн
Без рецепта
4 шт от 209,00 грн
В наличии в 106 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор ректальный
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ