Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТДелакс микро (Delax micro) Делакс микро (Delax micro) (565988) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 209,00 грн Без рецепта 4 шт от 209,00 грн В наличии в 106 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Представительство Баум Фарм ГмбХ Форма выпуска Раствор ректальный Количество штук в упаковке 4 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ