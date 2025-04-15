Делакс микро (Delax micro)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,57
Экономия при брони: -1,11 грн
Здорова родина
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
В городах рядом
Здорова родина
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
9.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
10.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,21
Экономия при брони: -0,77 грн
Здорова родина
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,91
Экономия при брони: -0,06 грн
Здорова родина
Городок, ул. Перемышльская, 2
27.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,77
Экономия при брони: -2,97 грн
Здорова родина
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,94
Экономия при брони: -0,42 грн
Здорова родина
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
37.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,41
Экономия при брони: -2,08 грн
Семейная аптека
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,54
Экономия при брони: -2,83 грн
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
41.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
42.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
45.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
46.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,43
Экономия при брони: -2,45 грн
Здорова родина
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
53.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,52
Экономия при брони: -3,38 грн
Здорова родина
Сосновка, ул. Галицкая, 7
53.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Семейная аптека
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
64.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Рогатин, ул. Галицкая, 64
64.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,31
Экономия при брони: -1,56 грн
Здорова родина
Шептицкий, ул. Шухевича, 12-А
64.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,91
Экономия при брони: -2,58 грн
Здорова родина
Шептицкий, ул. Стуса Василия, 53
64.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1-А
64.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ