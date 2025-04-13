Делакс микро (Delax micro)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Здорова родина
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
5.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Киев, ул. Радужная, 25
5.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
5.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
7.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,78
Экономия при брони: -2,01 грн
Здорова родина
Киев, ул. Закревского Николая, 21
7.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
9.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Йод
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
10.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,40
Экономия при брони: -1,27 грн
Здорова родина
Киев, ул. Львовская, 22
10.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
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19.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Гора, ул. Центральная, 20-А
25.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Фастов, ул. Соборная, 18
59.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
60.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,72
Экономия при брони: -1,40 грн
Здорова родина
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
73.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,24
Экономия при брони: -1,92 грн
Здорова родина
Сквира, ул. Соборная, 19
100.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
131.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,64
Экономия при брони: -0,47 грн
Здорова родина
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
134.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Житомир, просп. Мира, 8
135.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
145.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,94
Экономия при брони: -1,54 грн
Здорова родина
Коростень, ул. Шевченко, 78
145.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,47
Экономия при брони: -3,00 грн
Здорова родина
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
145.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,82
Экономия при брони: -2,19 грн