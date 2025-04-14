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Делакс микро (Delax micro)
Делакс микро (Delax micro)
Харьков
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
305.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,98
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
306.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,71
Экономия при брони:
-0,99 грн
234,72
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
307.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,54
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
309.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
177,32
Экономия при брони:
-0,98 грн
176,34
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
325.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,32
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
386.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,55
Экономия при брони:
-1,92 грн
234,63
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
392.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,69
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
401.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,49
Экономия при брони:
-2,63 грн
232,86
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
402.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,79
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
405.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,05
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
405.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,40
Экономия при брони:
-0,83 грн
233,57
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
405.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,07
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радужная, 25
406.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,62
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
414.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,43
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Львовская, 22
420.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,20
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 18
452.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,07
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
452.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,00
Экономия при брони:
-2,35 грн
232,65
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
472.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,65
Экономия при брони:
-0,54 грн
232,11
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
480.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,49
Экономия при брони:
-0,40 грн
235,09
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
493.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,20
Экономия при брони:
-0,53 грн
233,67
грн
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