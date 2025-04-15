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Делакс микро (Delax micro)
Делакс микро (Delax micro)
Днепр
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
235.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
235.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
236.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,63
Экономия при брони:
-2,03 грн
233,60
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
237.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,08
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
241.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,66
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
242.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
176,56
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
364.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,48
Экономия при брони:
-1,01 грн
234,47
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
378.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,36
Экономия при брони:
-0,01 грн
234,35
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
379.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,39
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
380.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,87
Экономия при брони:
-3,09 грн
231,78
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
383.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,31
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
384.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,84
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
387.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,98
Экономия при брони:
-2,66 грн
233,32
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радужная, 25
387.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,52
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
387.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,37
Экономия при брони:
-0,62 грн
234,75
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
392.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,86
Экономия при брони:
-0,65 грн
234,21
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Львовская, 22
398.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,66
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
407.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,26
Экономия при брони:
-2,17 грн
233,09
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 18
407.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,29
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
410.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,47
Экономия при брони:
-2,74 грн
232,73
грн
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