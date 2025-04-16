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Делакс микро (Delax micro)
Делакс микро (Delax micro)
Запорожье
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
286.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,43
Экономия при брони:
-1,59 грн
232,84
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
286.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,64
Экономия при брони:
-2,87 грн
232,77
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
286.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,09
Экономия при брони:
-0,13 грн
234,96
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
286.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,86
Экономия при брони:
-0,96 грн
231,90
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
288.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,77
Экономия при брони:
-3,72 грн
232,05
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
292.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,42
Экономия при брони:
-2,69 грн
232,73
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
411.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,21
Экономия при брони:
-0,38 грн
232,83
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
420.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,41
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
434.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,52
Экономия при брони:
-4,54 грн
231,98
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
434.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,31
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
434.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,40
Экономия при брони:
-2,76 грн
232,64
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
438.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,30
Экономия при брони:
-1,33 грн
234,97
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
439.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,13
Экономия при брони:
-4,34 грн
231,79
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
439.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,26
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
440.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,18
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
442.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,25
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радужная, 25
443.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,36
Экономия при брони:
-0,98 грн
234,38
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
443.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,16
Экономия при брони:
-0,57 грн
235,59
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
446.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,61
Экономия при брони:
-1,80 грн
232,81
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 21
450.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,71
Экономия при брони:
-3,74 грн
231,97
грн
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