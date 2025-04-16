Киев
Делакс микро (Delax micro)

Делакс микро (Delax micro)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
184.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,87
Экономия при брони: -1,09 грн
231,78 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
193.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,30 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
193.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,95 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
194.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,18
Экономия при брони: -0,16 грн
234,02 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
195.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,24 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
200.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,23
Экономия при брони: -3,39 грн
231,84 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
282.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,13 грн
Аптека семейная
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
311.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,43
Экономия при брони: -3,10 грн
233,33 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
311.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,26 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
311.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,25 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
329.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,76 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
339.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,52
Экономия при брони: -3,23 грн
233,29 грн
Йод
Открыто
Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
341.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,82 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
341.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,44
Экономия при брони: -2,96 грн
233,48 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
343.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,52
Экономия при брони: -1,61 грн
231,91 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
345.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,19 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
346.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,32
Экономия при брони: -1,83 грн
232,49 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
349.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,47
Экономия при брони: -2,97 грн
233,50 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
349.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,46
Экономия при брони: -4,38 грн
232,08 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
351.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,39 грн
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