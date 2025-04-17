Делакс микро (Delax micro)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Здорова родина
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
5.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
В городах рядом
Здорова родина
Литин, ул. Соборная, 33
31.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
33.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Жмеринка, ул. Соборная, 2
35.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Брацлав, ул. Независимости, 3
56.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,48
Экономия при брони: -0,51 грн
Здорова родина
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
58.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,00
Экономия при брони: -2,03 грн
Здорова родина
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,84
Экономия при брони: -0,28 грн
Здорова родина
Летичев, ул. Соборная, 8
65.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,32
Экономия при брони: -2,46 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
73.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,08
Экономия при брони: -1,82 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Маложитомирская, 2
74.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,11
Экономия при брони: -0,87 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
77.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
77.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Аптека семейная
Гайсин, ул. Соборная, 41
80.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
80.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
91.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,25
Экономия при брони: -2,57 грн
Здорова родина
Любар, ул. Независимости, 48
93.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
99.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,83
Экономия при брони: -1,67 грн
Здорова родина
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 36
100.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ