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Делакс микро (Delax micro)
Делакс микро (Delax micro)
Одесса
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
252.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,00
Экономия при брони:
-1,56 грн
233,44
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
276.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,28
Экономия при брони:
-0,40 грн
233,88
грн
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Аптека семейная
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
276.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,62
Экономия при брони:
-2,50 грн
232,12
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
280.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,43
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
291.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,50
Экономия при брони:
-2,72 грн
233,78
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
307.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,62
Экономия при брони:
-2,15 грн
232,47
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
318.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,50
Экономия при брони:
-0,67 грн
232,83
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
328.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,52
Экономия при брони:
-0,58 грн
231,94
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Победы, 18
328.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,97
Экономия при брони:
-0,18 грн
234,79
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
337.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,30
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
338.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,90
Экономия при брони:
-0,54 грн
232,36
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
341.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,05
Экономия при брони:
-1,76 грн
234,29
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
341.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,61
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
342.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,70
Экономия при брони:
-0,63 грн
235,07
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
342.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,89
Экономия при брони:
-0,32 грн
234,57
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
343.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,19
Экономия при брони:
-3,17 грн
232,02
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
343.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,70
Экономия при брони:
-1,11 грн
234,59
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
344.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,96
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
175,48
Экономия при брони:
-0,07 грн
175,41
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
348.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,39
грн
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