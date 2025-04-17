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Делакс микро (Delax micro)
Делакс микро (Delax micro)
Николаев
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
254.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,63
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
255.8 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,57
Экономия при брони:
-2,72 грн
232,85
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
276.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,53
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
277.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,93
Экономия при брони:
-0,41 грн
233,52
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
277.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,10
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
278.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,43
Экономия при брони:
-0,09 грн
233,34
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
281.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,72
Экономия при брони:
-2,31 грн
232,41
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
284.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,77
Экономия при брони:
-2,92 грн
231,85
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
284.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,48
Экономия при брони:
-0,15 грн
235,33
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
309.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,11
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
314.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,61
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
355.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,84
Экономия при брони:
-2,24 грн
232,60
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
355.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,80
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
367.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
368.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,70
Экономия при брони:
-2,94 грн
231,76
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
370.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,80
Экономия при брони:
-2,23 грн
233,57
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
372.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,80
Экономия при брони:
-1,43 грн
233,37
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
380.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,12
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
380.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,01
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 18
381.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,88
грн
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