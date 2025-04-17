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Делакс микро (Delax micro)
Делакс микро (Delax micro)
Чернигов
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,51
Экономия при брони:
-0,34 грн
233,17
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
121.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,70
Экономия при брони:
-0,41 грн
234,29
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
122.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,42
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, ул. Радужная, 25
123.0 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,73
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
129.1 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,19
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
129.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,22
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
130.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
236,54
грн
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Йод
Открыто
Закроется через 38 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
130.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
132.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
232,53
Экономия при брони:
-0,31 грн
232,22
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, ул. Львовская, 22
132.4 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,86
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
183.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
233,22
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
184.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,22
Экономия при брони:
-2,75 грн
232,47
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 18 мин
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
185.5 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,02
Экономия при брони:
-0,76 грн
234,26
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Коростень, ул. Сосновского, 29
193.6 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Коростень, ул. Шевченко, 78
195.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,25
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
216.9 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,36
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
227.3 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
234,53
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Житомир, просп. Мира, 8
230.2 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,72
Экономия при брони:
-2,84 грн
232,88
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 48 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
230.7 км
Делакс Микро раствор ректальный 5 мл №4
Представительство Баум Фарм ГмбХ
235,14
грн
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