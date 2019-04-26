Алерзин, капли оральные . Препарат назначают взрослым и детям в возрасте старше 2 лет

Рекомендуемые дозы:

дети в возрасте 2–6 лет: рекомендуемая суточная доза составляет 2,5 мг (10 капель). Указанную дозу применять по 1,25 мг (5 капель) 2 раза в сутки;

дети в возрасте 6–12 лет: рекомендуемая суточная доза составляет 5 мг (20 капель) 1 раз в сутки;

дети в возрасте старше 12 лет и взрослые: рекомендуемая суточная доза составляет 5 мг (20 капель) 1 раз в сутки.

Способ применения

Капли следует накапать в ложку или растворить в небольшом количестве воды и принимать внутрь. При разведении капель следует учитывать (особенно при применении у детей), что объем воды, к которому прилагаются капли, должно соответствовать количеству жидкости, которое может проглотить пациент. Приготовленный раствор следует принимать немедленно.

При подсчете капель флакон следует держать вертикально (вверх дном). В случае отсутствия потока капель (если соответствующее количество капель не было получено) следует перевернуть флакон в вертикальное положение, а затем снова вверх дном и продолжить подсчет капель.

Препарат можно принимать независимо от приема пищи.

Пациенты пожилого возраста

Больным пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекции дозы препарата не требуется.

Почечная недостаточность

Пациентам с нарушенной функцией почек расчет дозы необходимо проводить с учетом КЛ кр согласно таблице.

Для применения этой таблицы дозирования необходимо оценить КЛ кр пациента в мл/мин. КЛ кр (мл/мин) должен быть оценен по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл) с помощью следующей формулы:



(• 0,85 для женщин)

Коррекция дозы препарата для больных с нарушенной функцией почек:



Функция почек КЛ кр , мл/мин Доза и количество приемов Нормальная функция почек ≥80 5 мг 1 раз в сутки Нарушения легкой степени 50–79 5 мг 1 раз в сутки Нарушения умеренной степени 30–49 5 мг 1 раз в 2 сут Нарушения тяжелой степени <30 5 мг 1 раз в 3 сут Терминальная стадия заболевания почек (пациенты, которые находятся на диализе) <10 Противопоказано



Детям с нарушениями функции почек дозу препарата следует корректировать индивидуально с учетом почечного клиренса и массы тела.

Специфических данных по применению у детей с нарушением функции почек нет.

Печеночная недостаточность

Больным исключительно с печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется. Больным с печеночной и почечной недостаточностью корректировать режим дозирования следует в соответствии с приведенной выше таблицей.

Длительность применения

Пациентов с периодическим аллергическим ринитом (продолжительность симптомов заболевания составляет <4 сут в неделю или в течение менее 4 нед) следует лечить в соответствии с заболеванием и анамнезом; лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и можно восстановить вновь при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет >4 сут в неделю или в течение более 4 нед) в период контакта с аллергенами пациенту может быть предложена постоянная терапия. Существует клинический опыт применения левоцетиризина в течение не менее 6-месячного периода лечения.

При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года (данные доступны по клиническим исследованиям при применении цетиризина (рацемата)).