Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
260,47
Экономия при брони: -14,72 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
295,00
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
265,81
Экономия при брони: -29,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
283,10
Экономия при брони: -41,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,93
Экономия при брони: -25,22 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,72
Экономия при брони: -36,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
295,20
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
279,70
Экономия при брони: -38,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
292,10
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
266,91
Экономия при брони: -35,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
260,73
Экономия при брони: -27,31 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
257,50
Экономия при брони: -27,68 грн