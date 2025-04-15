Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
263,52
Экономия при брони: -14,45 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
276,60
Экономия при брони: -34,10 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
283,00
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
254,70
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
260,39
Экономия при брони: -21,27 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
283,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
284,90
Экономия при брони: -42,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
298,70
Экономия при брони: -56,20 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
289,00
Экономия при брони: -46,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
284,40
Экономия при брони: -41,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
294,00
Экономия при брони: -51,50 грн