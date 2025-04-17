Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
282,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
293,70
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
269,27
Экономия при брони: -31,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
289,00
Экономия при брони: -40,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
284,90
Экономия при брони: -36,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
293,70
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
267,45
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
269,65
Экономия при брони: -32,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
283,90
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
263,04
Экономия при брони: -24,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,71
Экономия при брони: -26,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
276,60
Экономия при брони: -28,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
266,64
Экономия при брони: -37,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
260,77
Экономия при брони: -24,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
289,50
Экономия при брони: -41,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis