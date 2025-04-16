Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
262,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,48
Экономия при брони: -10,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
265,04
Экономия при брони: -25,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
284,60
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
246,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
246,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
284,90
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
267,01
Экономия при брони: -8,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
273,50
Экономия при брони: -32,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
258,84
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
262,18
Экономия при брони: -15,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
258,95
Экономия при брони: -29,46 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
275,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
257,20
Экономия при брони: -27,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
263,07
Экономия при брони: -23,24 грн