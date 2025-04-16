Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
282,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
266,11
Экономия при брони: -20,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
282,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
283,00
Экономия при брони: -13,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
261,86
Экономия при брони: -32,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
266,61
Экономия при брони: -27,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
254,73
Экономия при брони: -30,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
285,20
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,18
Экономия при брони: -18,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
261,39
Экономия при брони: -23,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
297,10
Экономия при брони: -56,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
282,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
256,50
Экономия при брони: -25,82 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
283,90
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,79
Экономия при брони: -26,62 грн