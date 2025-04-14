Киев
Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)

Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 319 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
225,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
248,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
242,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
210,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
254,08
Экономия при брони: -11,84 грн
242,24 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
239,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
263,90 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
232,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
255,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
254,04
Экономия при брони: -13,75 грн
240,29 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
218,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
261,50
Экономия при брони: -9,61 грн
251,89 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
236,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
239,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,53
Экономия при брони: -15,36 грн
249,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
284,90
Экономия при брони: -39,40 грн
245,50 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
232,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
241,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
252,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
249,28
Экономия при брони: -13,37 грн
235,91 грн
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