Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 319 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
254,08
Экономия при брони: -11,84 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
254,04
Экономия при брони: -13,75 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
261,50
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,53
Экономия при брони: -15,36 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
284,90
Экономия при брони: -39,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
249,28
Экономия при брони: -13,37 грн