Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 268 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
267,87
Экономия при брони: -17,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
269,14
Экономия при брони: -18,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
293,97
Экономия при брони: -18,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
297,10
Экономия при брони: -54,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
284,20
Экономия при брони: -41,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
264,13
Экономия при брони: -11,32 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
266,24
Экономия при брони: -27,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
295,60
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
262,03
Экономия при брони: -9,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
266,92
Экономия при брони: -14,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
266,38
Экономия при брони: -22,07 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
261,77
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
266,16
Экономия при брони: -22,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
259,20
Экономия при брони: -12,32 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
265,85
Экономия при брони: -21,54 грн