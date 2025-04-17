Киев
Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)

Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
248,90
Экономия при брони: -7,80 грн
241,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
233,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
277,28
Экономия при брони: -8,32 грн
268,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
217,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
292,60
Экономия при брони: -51,50 грн
241,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
297,10
Экономия при брони: -56,00 грн
241,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
253,41
Экономия при брони: -35,81 грн
217,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
279,50
Экономия при брони: -38,40 грн
241,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
243,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
259,77
Экономия при брони: -21,37 грн
238,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
238,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
291,90
Экономия при брони: -50,80 грн
241,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
261,60
Экономия при брони: -28,96 грн
232,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
248,90
Экономия при брони: -7,80 грн
241,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
249,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
263,68
Экономия при брони: -29,83 грн
233,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
233,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
253,94
Экономия при брони: -15,34 грн
238,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
234,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
286,40
Экономия при брони: -45,30 грн
241,10 грн
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