Алерзин капли оральные (Alerzin® oral drops)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
248,90
Экономия при брони: -7,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
277,28
Экономия при брони: -8,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
292,60
Экономия при брони: -51,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
297,10
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
253,41
Экономия при брони: -35,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
279,50
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
259,77
Экономия при брони: -21,37 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
291,90
Экономия при брони: -50,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
261,60
Экономия при брони: -28,96 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
248,90
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
263,68
Экономия при брони: -29,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
253,94
Экономия при брони: -15,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Алерзин капли оральные 5 мг/мл флакон с капельницей 20 мл №1
Egis
286,40
Экономия при брони: -45,30 грн