фармакодинамика. Экзодерил — противогрибковое средство класса аллиаминов. Его активным компонентом является гидрохлорид нафтифина, механизм действия которого связан с ингибированием действия эргостерола.

Нафтифин активен в отношении дерматофитов, таких как трихофитон, эпидермофитон и микроспорум, дрожжевых (Candida), плесневых (Aspergillus) и других грибов (например Sporothrix schenckii). Относительно дерматофитов и аспергила нафтифин in vitro оказывает фунгицидное действие, в отношении дрожжевых грибов проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от штамма микроорганизма.

Экзодерил проявляет также антибактериальную активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые могут вызвать вторичные бактериальные инфекции наряду с микотическими поражениями.

Кроме того, Экзодерил обладает мощными противовоспалительными свойствами.

Фармакокинетика. Нафтифина гидрохлорид быстро абсорбируется и образует стойкие противогрибковые концентрации в различных слоях кожи. Около 4% нанесенной на кожу дозы абсорбируется, поэтому системное воздействие действующего вещества очень низкое. Только следовые количества нафтифина выявляются в плазме крови и моче. Действующее вещество почти полностью метаболизируется; метаболиты не проявляют противогрибковую активность и выводятся с калом и мочой. Т ½ составляет 2–4 сут.