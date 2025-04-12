ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
ЭКЗОДЕРИЛ крем инструкция по применению
Состав
Нафтифина гидрохлорид - 10 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Экзодерил — противогрибковое средство класса аллиаминов. Его активным компонентом является гидрохлорид нафтифина, механизм действия которого связан с ингибированием действия эргостерола.
Нафтифин активен в отношении дерматофитов, таких как трихофитон, эпидермофитон и микроспорум, дрожжевых (Candida), плесневых (Aspergillus) и других грибов (например Sporothrix schenckii). Относительно дерматофитов и аспергила нафтифин in vitro оказывает фунгицидное действие, в отношении дрожжевых грибов проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от штамма микроорганизма.
Экзодерил проявляет также антибактериальную активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые могут вызвать вторичные бактериальные инфекции наряду с микотическими поражениями.
Кроме того, Экзодерил обладает мощными противовоспалительными свойствами.
Фармакокинетика. Нафтифина гидрохлорид быстро абсорбируется и образует стойкие противогрибковые концентрации в различных слоях кожи. Около 4% нанесенной на кожу дозы абсорбируется, поэтому системное воздействие действующего вещества очень низкое. Только следовые количества нафтифина выявляются в плазме крови и моче. Действующее вещество почти полностью метаболизируется; метаболиты не проявляют противогрибковую активность и выводятся с калом и мочой. Т½ составляет 2–4 сут.
Показания ЭКЗОДЕРИЛ крем
местное лечение грибковых инфекций, вызванных чувствительными к нафтифину патогенами:
— грибковые инфекции кожи и кожных складок;
— межпальцевые микозы;
— грибковые инфекции ногтей (онихомикозы);
— кожные кандидозы;
— отрубевидный лишай;
— воспалительные дерматомикозы, сопровождающиеся зудом или без него.
Применение ЭКЗОДЕРИЛ крем
крем Экзодерил следует наносить на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки 1 раз в сутки после ее тщательной очистки и высушивания, захватывая около 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения.
Продолжительность лечения: при дерматомикозах — 2–4 нед (при необходимости — до 8 нед); при кандидозах — 4 нед; при инфекциях ногтей — до 6 мес.
При грибковых заболеваниях ногтей препарат рекомендуется применять 2 раза в сутки. Перед первым применением необходимо максимально удалить пораженную часть ногтя ножницами или пилочкой для ногтей (для облегчения этой процедуры по рекомендации врача ногти можно обработать специальным размягчающим средством).
Для предотвращения рецидивов лечение препаратом следует продолжать не менее 2 нед после исчезновения основных симптомов заболевания.
Дети. Данных по эффективности и безопасности применения препарата у детей недостаточно, поэтому не рекомендуется назначать Экзодерил пациентам этой возрастной категории.
Противопоказания
повышенная чувствительность к нафтифину или другим компонентам препарата. Лекарственное средство нельзя наносить на раневую поверхность. Не использовать для лечения глаз.
Побочные эффекты
частота побочных реакций определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (не может быть оценена по имеющимся данным).
Общие нарушения: частота неизвестна — в редких случаях могут проявляться местные реакции — сухость кожи, покраснение и жжение, эритема, зуд, местное раздражение.
Особые указания
препарат применять при заболеваниях ногтей и кожи только наружно!
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению нафтифина у беременных отсутствуют или ограничены. Результаты исследований на животных не указывают на существование прямого или косвенного вредного воздействия препарата на репродуктивную функцию. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью только в случае крайней необходимости после тщательной оценки соотношения польза/риск, определяемый врачом.
Матерям, которые кормят грудью, необходимо предотвращать попадание препарата на кожу и в пищеварительный тракт ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
исследования относительно взаимодействия не проводились.
Передозировка
острой передозировки при местном применении нафтифина не отмечено.
Системная интоксикация при наружном применении препарата маловероятна из-за того, что незначительное количество действующего вещества всасывается через кожу.
При случайном проглатывании препарата следует начать симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
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