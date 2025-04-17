ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,00
Экономия при брони: -54,60 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
491,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
270,80
Экономия при брони: -8,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,80
Экономия при брони: -72,40 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
491,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,00
Экономия при брони: -54,60 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
491,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
267,54
Экономия при брони: -39,87 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
496,71
Экономия при брони: -110,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,60
Экономия при брони: -82,20 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
491,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
265,16
Экономия при брони: -37,49 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
517,20
Экономия при брони: -27,61 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,40
Экономия при брони: -82,00 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
491,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
260,56
Экономия при брони: -41,23 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
433,93
Экономия при брони: -49,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,80 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
491,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
272,02
Экономия при брони: -36,14 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
451,17
Экономия при брони: -58,02 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
267,14
Экономия при брони: -35,84 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
459,78
Экономия при брони: -66,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,70
Экономия при брони: -72,30 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
491,30 грн