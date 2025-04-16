ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
263,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
463,00
Экономия при брони: -77,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
250,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
269,31
Экономия при брони: -29,53 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
434,64
Экономия при брони: -50,19 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
271,33
Экономия при брони: -32,22 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
451,41
Экономия при брони: -51,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,70
Экономия при брони: -73,20 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
250,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
250,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,00
Экономия при брони: -55,50 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
280,96
Экономия при брони: -9,40 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
453,34
Экономия при брони: -15,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
264,10
Экономия при брони: -37,14 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
404,46
Экономия при брони: -20,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
260,11
Экономия при брони: -34,01 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
433,17
Экономия при брони: -48,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
438,23
Экономия при брони: -54,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,25
Экономия при брони: -49,25 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
244,76
Экономия при брони: -18,74 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
398,50
Экономия при брони: -14,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
268,42
Экономия при брони: -41,76 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
461,98
Экономия при брони: -77,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
285,90 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
438,02
Экономия при брони: -53,47 грн