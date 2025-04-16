ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
248,13
Экономия при брони: -27,33 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
276,33
Экономия при брони: -36,30 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
465,06
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
254,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
430,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
287,14
Экономия при брони: -15,51 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
456,67
Экономия при брони: -56,63 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
262,92
Экономия при брони: -33,69 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
369,77
Экономия при брони: -45,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
248,89
Экономия при брони: -34,01 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
455,59
Экономия при брони: -55,55 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
274,52
Экономия при брони: -34,86 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
439,82
Экономия при брони: -55,22 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
285,90
Экономия при брони: -65,10 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
276,95
Экономия при брони: -36,92 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
461,94
Экономия при брони: -61,90 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
262,67
Экономия при брони: -31,05 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
455,12
Экономия при брони: -55,08 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,00
Экономия при брони: -56,20 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
275,65
Экономия при брони: -43,90 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
460,30
Экономия при брони: -60,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
262,07
Экономия при брони: -30,45 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
451,05
Экономия при брони: -51,01 грн