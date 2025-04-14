ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 321 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
267,90
Экономия при брони: -15,36 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
446,50
Экономия при брони: -94,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,28
Экономия при брони: -39,09 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
456,86
Экономия при брони: -59,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,60
Экономия при брони: -67,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,70
Экономия при брони: -57,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,60
Экономия при брони: -67,40 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
266,61
Экономия при брони: -34,71 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
459,03
Экономия при брони: -59,83 грн