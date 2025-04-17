ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
273,33
Экономия при брони: -37,74 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
452,39
Экономия при брони: -52,35 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,20
Экономия при брони: -51,80 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
267,14
Экономия при брони: -35,47 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
458,71
Экономия при брони: -58,67 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,70
Экономия при брони: -69,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,30
Экономия при брони: -78,90 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
275,70
Экономия при брони: -50,30 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
265,33
Экономия при брони: -29,74 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
455,50
Экономия при брони: -55,46 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
251,42
Экономия при брони: -34,10 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,40
Экономия при брони: -79,00 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
244,33
Экономия при брони: -32,54 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
389,89
Экономия при брони: -44,72 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
262,62
Экономия при брони: -30,95 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
485,47
Экономия при брони: -98,42 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,30
Экономия при брони: -78,90 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
251,81
Экономия при брони: -34,33 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
460,94
Экономия при брони: -60,90 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
259,73
Экономия при брони: -28,82 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
451,17
Экономия при брони: -51,13 грн