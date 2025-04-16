ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
259,43
Экономия при брони: -28,52 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
432,04
Экономия при брони: -51,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,40
Экономия при брони: -82,60 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
264,75
Экономия при брони: -33,08 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
440,91
Экономия при брони: -108,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,70
Экономия при брони: -72,90 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
264,93
Экономия при брони: -16,49 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
453,76
Экономия при брони: -51,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
276,46
Экономия при брони: -28,02 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
399,21
Экономия при брони: -51,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
275,70
Экономия при брони: -53,90 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,60
Экономия при брони: -82,80 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
275,42
Экономия при брони: -43,45 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
397,71
Экономия при брони: -65,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
273,40
Экономия при брони: -32,31 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
441,24
Экономия при брони: -57,23 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
260,61
Экономия при брони: -32,75 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
446,37
Экономия при брони: -59,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz