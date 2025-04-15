ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 250 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
267,87
Экономия при брони: -33,81 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
268,07
Экономия при брони: -34,01 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
410,84
Экономия при брони: -26,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
276,48
Экономия при брони: -18,54 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
457,96
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,40
Экономия при брони: -81,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
270,40
Экономия при брони: -30,35 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
447,88
Экономия при брони: -43,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
250,28
Экономия при брони: -33,83 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
445,17
Экономия при брони: -32,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,70
Экономия при брони: -71,70 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
268,25
Экономия при брони: -28,20 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
365,70
Экономия при брони: -12,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
264,81
Экономия при брони: -30,27 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
452,60
Экономия при брони: -48,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
274,70
Экономия при брони: -24,70 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
454,85
Экономия при брони: -42,23 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
269,15
Экономия при брони: -29,34 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
448,93
Экономия при брони: -46,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
249,16
Экономия при брони: -14,87 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
456,28
Экономия при брони: -53,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
267,57
Экономия при брони: -27,81 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
397,58
Экономия при брони: -12,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
262,70
Экономия при брони: -12,70 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
433,58
Экономия при брони: -20,96 грн