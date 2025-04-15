ЭКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
285,90 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
270,71
Экономия при брони: -24,48 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
446,85
Экономия при брони: -39,49 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
277,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,60
Экономия при брони: -78,60 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,40
Экономия при брони: -78,40 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
265,68
Экономия при брони: -31,27 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
457,27
Экономия при брони: -53,67 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
272,49
Экономия при брони: -33,60 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
454,51
Экономия при брони: -44,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
294,80
Экономия при брони: -68,80 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,40
Экономия при брони: -78,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,40
Экономия при брони: -78,40 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz
304,60
Экономия при брони: -78,60 грн
Экзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Sandoz
414,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Экзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Sandoz