Амоксил® (Amoxil®) (53319) - инструкция по применению ATC-классификация
Амоксил инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амоксициллин — полусинтетический аминопенициллиновый антибиотик широкого спектра действия для перорального применения. Подавляет синтез клеточной стенки бактерий. Обладает широким спектром антимикробного действия.
К препарату чувствительны такие виды микроорганизмов:
- грамположительные аэробы: Corinebacterium diphteriae, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus bovis, Streptococcus pyogenes;
- грамотрицательные аэробы: Helicobacter pylori;
- анаэробы: Peptostreptococci;
- другие: Borrelia.
Непостоянно чувствительные (приобретенная резистентность может затруднять лечение): Corinebacterium spp., Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Prevotella, Fusobacterium spp.
Устойчивые виды: Staphylococcus aureus, Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Legionella, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudomonas, Serratia, Bacteroides fragilis, Chlamidia, Mycoplasma, Rickettsia.
Фармакокинетика
Всасывание. После приема амоксициллин всасывается в тонком кишечнике быстро и практически полностью (85–90%). Прием пищи практически не влияет на абсорбцию препарата. После приема разовой дозы 500 мг концентрация амоксициллина в плазме крови составляла 6–11 мг/л. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч.
Распределение. Около 20% амоксициллина связывается с белками плазмы крови. Амоксициллин проникает в слизистые оболочки, костную ткань и внутриглазную жидкость, мокроту в терапевтически эффективных концентрациях. Концентрация препарата в желчи превышает его концентрацию в крови в 2–4 раза. Амоксициллин плохо диффундирует в СМЖ; однако при воспалении мозговых оболочек (например при менингитах) концентрация в СМЖ составляет около 20% от концентрации в плазме крови.
Метаболизм. Амоксициллин частично метаболизируется, большинство его метаболитов неактивны.
Выведение. Амоксициллин выделяется преимущественно почками. Около 60–80% принятой дозы элиминирует через 6 ч в неизмененном виде. Т½ препарата составляет 1–1,5 ч. При нарушении функции почек Т½ препарата увеличивается и достигает 8,5 ч при анурии.
Т½ препарата не изменяется при нарушении функции печени.
Показания Амоксил
инфекции органов дыхания, мочеполовой системы, пищеварительного тракта (в том числе в комбинации с метронидазолом или кларитромицином применяют для лечения заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori), кожи и мягких тканей, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами.
Применение Амоксил
диапазон доз при применении препарата Амоксил очень широк. Дозу, частоту введения и длительность лечения врач устанавливает индивидуально.
Взрослым и детям с массой тела более 40 кг принимать 250–500 мг Амоксил 3 раза в сутки или 500–1000 мг 2 раза в сутки. При синусите, пневмонии и других тяжелых инфекциях следует принимать 500–1000 мг 3 раза в сутки. Суточную дозу можно повысить максимум до 6 г.
Детям с массой тела менее 40 кг в основном принимать 40–90 мг/кг/сут препарата Амоксил ежедневно в 3 приема или 25–45 мг/кг/сут в 2 приема. Максимальная суточная доза для детей составляет 100 мг/кг массы тела.
В случае инфекции легкой и средней степени тяжести препарат принимать в течение 5–7 дней. Однако в случае инфекций, вызванных стрептококком, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 дней.
При лечении хронических заболеваний, локальных инфекционных поражений, инфекций с тяжелым течением дозы должны определяться с учетом клинической картины заболевания.
Прием препарата следует продолжать в течение 48 ч после исчезновения симптомов заболевания.
Амоксил можно применять у пациентов с почечной недостаточностью. При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин, то есть 0,16 мл/с) интервалы между приемами дозы должны составлять 12–24 ч, а дозу препарата следует снизить на 15–50%.
При нарушении функции печени коррекции дозы не требуется.
Амоксил можно принимать независимо от приема пищи. Таблетку следует глотать, запивая жидкостью. Во время лечения Амоксилом пациенту рекомендуется пить больше жидкости, чем обычно.
Дети. Детям в возрасте до 5 лет назначают другие лекарственные формы амоксициллина.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата и/или любым антибактериальным средствам группы пенициллина. Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (в том числе анафилаксии), связанных с применением других бета-лактамных средств (в том числе цефалоспоринов, карбапенемов или монобактамов).
Инфекционный мононуклеоз и лейкемоидные реакции лимфатического типа.
Побочные эффекты
чаще всего сообщалось о таких побочных реакциях: диарея, тошнота и рвота.
Побочные реакции, полученные во время проведения клинических исследований и послерегистрационного надзора амоксициллина представлены ниже в соответствии с классификацией MEdDRA.
Побочные реакции классифицированы по частоте их возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10 000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: очень редко — длительное или повторное применение препарата может привести к развитию суперинфекции и чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов или дрожжей, которые вызывают кандидоз кожи и слизистых оболочек.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — эозинофилия, гемолитическая анемия, лейкопения (включая тяжелую нейтропению и агранулоцитоз), обратимая тромбоцитопения, панцитопения, миелосупрессия, гранулоцитопения, увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса. Эти проявления являются обратимыми при прекращении лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны иммунной системы: как и для всех антибиотиков, очень редко — тяжелые аллергические реакции, включая анафилаксию, ангионевротический отек, отек гортани, сывороточную болезнь, аллергический васкулит, анафилактический шок, энантема, гиперемия, лихорадка; частота неизвестна — реакция Яриша — Герксгеймера (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) и острый коронарный синдром, ассоциированный с реакцией гиперчувствительности (синдром Коуниса) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). При развитии анафилактической реакции следует немедленно начать соответствующую терапию.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — диарея и тошнота; нечасто — рвота; очень редко — метеоризм, дискомфорт и боль в животе, мягкий стул, зуд в области ануса, потеря аппетита, энантема (особенно в области рта), сухость во рту, нарушение вкуса, изменение цвета поверхности зубов# (более свойственно при применении препарата в форме суспензии у детей). Надлежащие гигиенические процедуры для полости рта могут предупредить изменение цвета зубов, поскольку такой налет большей частью удаляется при чистке зубов; антибиотикассоциированный колит (включая псевдомембранозный и геморрагический колит), кандидоз кишечника, окрашивание языка в черный цвет. Эти побочные явления в основном нетяжелые и проходят или во время лечения или сразу после завершения терапии. Возникновения таких явлений можно избежать, если применять амоксициллин во время приема пищи.
Со стороны нервной системы: очень редко — бессонница, потеря сознания, головная боль, гиперкинезия, спутанность сознания, гиперактивность, головокружение, судороги (у пациентов с эпилепсией и менингитом, при нарушении функции почек, при применении высоких доз амоксициллина); частота неизвестна — асептический менингит. Эти эффекты чаще возникают у пациентов, применяющих очень высокие дозы.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — гепатит, холестатическая желтуха, умеренное и кратковременное повышение уровня печеночных ферментов (АсАТ, АлАТ).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто* — кожная сыпь; нечасто* — крапивница, зуд; очень редко — мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный и эксфолиативный дерматит и реакция на лекарственное средство, сопровождающиеся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез. Внезапное возникновение крапивницы указывает на аллергическую реакцию на амоксициллин и требует немедленного прекращения терапии.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: острый интерстициальный нефрит, кристаллурия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПЕРЕДОЗИРОВКА). В случае появления сильно выраженных побочных эффектов препарат необходимо отменить.
Другие: общая слабость.
*Частота указанных побочных эффектов получена в результате оценки данных клинических исследований, в которых в общей сложности участвовали около 6000 взрослых и детей, принимавших амоксициллин.
#У детей появилось поверхностное изменение цвета зубов. Правильный уход за зубами может помочь избежать изменения цвета зубов, так как налет обычно снимается щеткой для зубов.
Особые указания
реакции гиперчувствительности. Перед началом терапии амоксициллином необходимо тщательно исследовать, были ли у пациента в анамнезе реакции гиперчувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам или другим аллергенам. Могут существовать перекрестная гиперчувствительность и перекрестная резистентность (10–15%) между пенициллинами и цефалоспоринами.
Серьезные и иногда летальные реакции гиперчувствительности (анафилактоидные реакции и тяжелые кожные побочные реакции) наблюдались у больных, находившихся на пенициллиновой терапии. Такие реакции возникают чаще у пациентов с известными тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. Лечение препаратом необходимо прекратить и заменить другим соответствующим лечением. Может потребоваться устранение симптомов анафилактической реакции, например немедленное введение адреналина, ГКС (в/в) и неотложная терапия дыхательной недостаточности.
Острый коронарный синдром, ассоциированный с реакцией гиперчувствительности (синдром Коуниса). При лечении амоксициллином в редких случаях сообщалось о реакции гиперчувствительности (острый коронарный синдром, ассоциированный с реакцией гиперчувствительности, см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ); в случае возникновения таких реакций необходимо применять соответствующее лечение.
Почечная недостаточность. У пациентов с почечной недостаточностью выведение амоксициллина может снижаться в зависимости от степени почечной недостаточности. При тяжелой почечной недостаточности следует прекратить лечение амоксициллином или снизить его дозу.
Судороги. У пациентов с нарушением функции почек, а также у тех, кто принимает высокие дозы препарата или имеет предрасположенность (например наличие в анамнезе эпилепсии, склонность к приступам судорог) при одновременном лечении эпилепсии, менингита или заболеваний ЦНС (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) могут возникать судороги.
Реакция Яриша — Герксгеймера. Следует обратить внимание, что при лечении болезни Лайма амоксициллином может наблюдаться реакция Яриша — Герксгеймера (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), которая возникает вследствие бактерицидного действия амоксициллина на возбудителя болезни Лайма — спирохету Borrelia burgdorferi. Пациенты должны быть проинформированы, что это распространенное следствие лечения болезни Лайма антибиотиками; обычно симптомы исчезают при выздоровлении.
Кристаллурия. У пациентов со сниженным диурезом очень редко наблюдается кристаллурия, преимущественно при парентеральной терапии. При применении высоких доз препарата необходимо употреблять достаточное количество жидкости для профилактики кристаллурии, которая может быть вызвана амоксициллином. Наличие высокой концентрации амоксициллина в моче может вызвать выпадение осадка в мочевом катетере, поэтому его следует визуально проверять через определенные интервалы времени (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Нечувствительные микроорганизмы. Поскольку амоксициллин не предназначен для лечения некоторых типов инфекций, препарат следует применять только когда патогенный микроорганизм идентифицирован или когда есть основания считать, что данный инфекционный возбудитель, вероятнее всего, является чувствительным к действию амоксициллина (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Это касается, в частности, пациентов с инфекциями мочевыводящих путей и серьезными инфекциями уха, горла и носа.
Резистентность. Длительное применение препарата может привести к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов или дрожжей. Возможно возникновение суперинфекции, что требует тщательного наблюдения за состоянием таких пациентов.
Псевдомембранозный колит. При применении практически всех антибактериальных препаратов, включая амоксициллин, сообщалось о развитии антибиотикассоциированного колита от легкой степени до представляющего угрозу для жизни.
При возникновении тяжелой диареи, характерной для псевдомембранозного колита (в большинстве случаев вызванного Clostridium difficile), рекомендуется прекратить применение препарата и принять соответствующие меры. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику, в данном случае противопоказаны.
Следует также принять необходимые меры при возникновении геморрагических колитов или реакций гиперчувствительности.
Пациентам с тяжелыми расстройствами пищеварительного тракта, которые сопровождаются диареей и рвотой, не следует применять пероральные формы амоксициллина, что связано с риском снижения всасывания.
У детей амоксициллин может изменить цвет эмали зубов, поэтому необходимо строгое соблюдение пациентом гигиены полости рта.
Инфекционный мононуклеоз. У пациентов с инфекционным мононуклеозом или лейкемоидными реакциями лимфатического типа часто отмечалась экзантема, которая не является следствием гиперчувствительности к пенициллину. Таким образом, препарат не следует применять у пациентов с мононуклеозом.
Амоксициллин не рекомендуется применять для лечения больных с острым лимфолейкозом или инфекционным мононуклеозом из-за повышенного риска эритематозной сыпи на коже.
Во время терапии высокими дозами следует регулярно контролировать показатели крови.
Кожные реакции. Возникновение генерализованной эритемы с лихорадкой и пустулами в начале лечения может свидетельствовать о развитии острого генерализованного экзематозного пустулеза, что требует отмены терапии амоксициллином. В дальнейшем противопоказано применять амоксициллин.
При лечении в течение длительного времени рекомендуется периодически оценивать функцию систем организма, включая почки, печеночную и гемопоэтическую систему.
Во время терапии высокими дозами следует регулярно контролировать показатели крови.
Сообщалось о повышении уровня печеночных ферментов и изменении количества клеток крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Антикоагулянты. Изредка у пациентов, получавших амоксициллин, отмечали удлинение протромбинового времени.
При одновременном применении антикоагулянтов необходим надлежащий мониторинг.
Для поддержания желаемого уровня свертываемости крови может потребоваться коррекция дозы пероральных антикоагулянтов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При применении препарата в составе комбинированной терапии для эрадикации Helicobacter pylori следует ознакомиться с инструкцией для применения других лекарственных средств для комбинированной терапии.
Лекарственное средство Амоксил, таблетки, содержит в своем составе натрий (в таблетках по 250 мг содержание натрия от 3,311 мг/табл. в 4,967 мг/табл.; в таблетках по 500 мг — от 6,622 мг/табл. в 9,933 мг/табл.), что следует учитывать при лечении пациентов, находящихся на натрийконтролируемой диете.
Применение в период беременности и кормления грудью. Амоксициллин проникает через плацентарный барьер; его концентрация в плазме крови плода составляет около 25–30% от концентрации в плазме крови беременной. Тератогенный эффект амоксициллина не выявлен.
Ограниченные данные по применению амоксициллина в период беременности свидетельствуют об отсутствии отрицательного влияния на плод/новорожденного. При необходимости назначения амоксициллина в период беременности следует провести тщательную оценку соотношения потенциального риска для плода и ожидаемой пользы для женщины.
Амоксициллин выделяется в незначительном количестве в грудное молоко, поэтому нельзя исключить риск развития гиперчувствительности у ребенка в период кормления грудью. Применение препарата в этот период возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Кормление грудью следует прекратить, если у новорожденного возникли желудочно-кишечные расстройства (диарея, кандидоз) или сыпь на коже.
Фертильность. Данные о влиянии амоксициллина на фертильность у людей отсутствуют. В ходе исследования репродуктивной токсичности на животных отмечали отсутствие влияния на фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. До выяснения индивидуальной реакции на препарат (могут быть головокружение, судороги) рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.
Взаимодействия
пробенецид, фенилбутазон, оксифенбутазон, в меньшей степени ацетилсалициловая кислота и сульфинпиразон подавляют канальцевую секрецию препаратов пенициллинового ряда, что приводит к увеличению T½ и повышению концентрации амоксициллина в плазме крови.
Препараты, оказывающие бактериостатическое действие (антибиотики тетрациклинового ряда, макролиды, хлорамфеникол), могут нейтрализовать бактерицидный эффект амоксициллина. Одновременное применение аминогликозидов возможно (синергический эффект).
Нерекомендуемые комбинации
Аллопуринол. Одновременное применение с амоксициллином приводит к возникновению аллергических реакций.
Дигоксин. Увеличивается всасывание дигоксина, поэтому необходима коррекция дозы.
Дисульфирам. Одновременное применение с амоксициллином противопоказано.
Антикоагулянты. Одновременное применение амоксициллина и антикоагулянтов класса кумаринов может удлинить время кровотечения. Необходима коррекция дозы антикоагулянтов. Были сообщения о повышении активности пероральных антикоагулянтов у пациентов, получавших амоксициллин.
Описаны отдельные случаи повышения уровня международного нормализованного отношения (МНО) у пациентов, которые одновременно принимали амоксициллин и аценокумарол или варфарин. Если такое применение необходимо, следует тщательно контролировать протромбиновое время или МНО с добавлением или прекращением лечения амоксициллином. Кроме того, может потребоваться проведение коррекции дозы пероральных антикоагулянтов.
Метотрексат. Применение амоксициллина с метотрексатом приводит к повышению токсического действия последнего. Амоксициллин снижает почечный клиренс метотрексата, поэтому следует контролировать уровень его концентрации в плазме крови.
Амоксициллин следует с осторожностью применять вместе с пероральными гормональными контрацептивами — плазменный уровень эстрогенов и прогестерона может временно снизиться, что может снижать эффективность гормональных контрацептивов. Поэтому рекомендуется использовать дополнительные негормональные противозачаточные средства.
Одновременный прием с антацидами уменьшает всасывание амоксициллина.
Другие виды взаимодействий. Форсированный диурез приводит к снижению концентрации препарата в крови путем увеличения его элиминации.
Диарея может приводить к уменьшению абсорбции других лекарственных средств и неблагоприятно влиять на их эффективность.
Влияние на результаты диагностических лабораторных исследований: при проведении теста на наличие глюкозы в моче рекомендуется использовать ферментативный глюкозооксидазный метод. При применении химических методов обычно отмечают ложноположительные результаты.
Амоксициллин может снижать количество эстриола в моче у беременных.
При высоких концентрациях амоксициллин может снизить уровень гликемии в сыворотке крови. Амоксициллин может влиять на определение белка колориметрическим методом.
Передозировка
симптомы: нарушение функции пищеварительного тракта — тошнота, рвота, диарея; следствием рвоты и диареи может быть нарушение водно-электролитного баланса.
Возможны случаи кристаллурии, иногда приводящие к почечной недостаточности.
Судороги могут возникать у пациентов с нарушениями функции почек или у пациентов, получавших высокие дозы препарата.
Лечение: следует вызвать рвоту или провести промывание желудка, после чего принять активированный уголь и осмотическое слабительное средство. Следует поддерживать водно-электролитный баланс. Амоксициллин возможно вывести из крови с помощью гемодиализа. Специфический антидот неизвестен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Классификация
- Международное название
- Amoxicillinum (Амоксициллин)
- ATC-група
- J01C A04 Амоксициллин
- Формы выпуска по NFC
- AAA Таблетки