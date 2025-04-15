Львов (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
116,88
Экономия при брони: -4,67 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
154,16
Экономия при брони: -7,95 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
57,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,50 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -0,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
120,67
Экономия при брони: -17,13 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,95
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
110,39
Экономия при брони: -5,47 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,71
Экономия при брони: -13,13 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -0,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
151,00
Экономия при брони: -1,80 грн