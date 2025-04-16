Киев
Амоксил® (Amoxil®)

Амоксил® (Amoxil®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,76
Экономия при брони: -10,82 грн
104,94 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,62
Экономия при брони: -5,06 грн
150,56 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
147,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
57,50
Экономия при брони: -0,65 грн
56,85 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,83
Экономия при брони: -6,17 грн
112,66 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,11
Экономия при брони: -8,42 грн
147,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,80 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
147,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,90 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
152,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
100,00 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
138,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
132,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,02 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
138,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,22
Экономия при брони: -7,30 грн
110,92 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,21
Экономия при брони: -10,93 грн
145,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
59,59
Экономия при брони: -3,77 грн
55,83 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,98
Экономия при брони: -12,70 грн
145,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
103,82 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
130,28 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
57,60
Экономия при брони: -0,75 грн
56,85 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,51
Экономия при брони: -11,59 грн
100,92 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,38
Экономия при брони: -17,16 грн
140,22 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
104,52 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
140,66 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
114,03
Экономия при брони: -6,01 грн
108,02 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,23
Экономия при брони: -11,80 грн
144,43 грн
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