Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,76
Экономия при брони: -10,82 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,62
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
57,50
Экономия при брони: -0,65 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,83
Экономия при брони: -6,17 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,11
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,22
Экономия при брони: -7,30 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,21
Экономия при брони: -10,93 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
59,59
Экономия при брони: -3,77 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,98
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
57,60
Экономия при брони: -0,75 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,51
Экономия при брони: -11,59 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,38
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
114,03
Экономия при брони: -6,01 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,23
Экономия при брони: -11,80 грн