Киев
Амоксил® (Amoxil®)

Амоксил® (Amoxil®)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 217 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,47
Экономия при брони: -16,47 грн
133,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,58
Экономия при брони: -15,58 грн
134,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
146,01
Экономия при брони: -12,01 грн
134,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
148,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,54
Экономия при брони: -17,77 грн
100,77 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,34
Экономия при брони: -5,98 грн
150,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
119,43
Экономия при брони: -7,01 грн
112,42 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,32
Экономия при брони: -7,06 грн
148,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
110,40 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
130,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
57,50
Экономия при брони: -0,65 грн
56,85 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,90
Экономия при брони: -1,60 грн
149,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
114,00
Экономия при брони: -14,00 грн
100,00 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,58
Экономия при брони: -15,58 грн
134,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
146,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,58
Экономия при брони: -15,58 грн
134,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
152,30
Экономия при брони: -3,00 грн
149,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
145,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
107,39
Экономия при брони: -4,84 грн
102,55 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,56
Экономия при брони: -5,20 грн
150,36 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
138,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -0,20 грн
149,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
101,00 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
137,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,73
Экономия при брони: -14,78 грн
140,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
53,78
Экономия при брони: -3,43 грн
50,35 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
153,37
Экономия при брони: -8,07 грн
145,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
117,42
Экономия при брони: -16,50 грн
100,92 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,16
Экономия при брони: -11,62 грн
143,54 грн
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