Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,47
Экономия при брони: -16,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,58
Экономия при брони: -15,58 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
146,01
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,54
Экономия при брони: -17,77 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,34
Экономия при брони: -5,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
119,43
Экономия при брони: -7,01 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,32
Экономия при брони: -7,06 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
57,50
Экономия при брони: -0,65 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
114,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,58
Экономия при брони: -15,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,58
Экономия при брони: -15,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
152,30
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
107,39
Экономия при брони: -4,84 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,56
Экономия при брони: -5,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,73
Экономия при брони: -14,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
53,78
Экономия при брони: -3,43 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
153,37
Экономия при брони: -8,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
117,42
Экономия при брони: -16,50 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,16
Экономия при брони: -11,62 грн