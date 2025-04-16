Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
107,50
Экономия при брони: -6,76 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,95
Экономия при брони: -11,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,54
Экономия при брони: -13,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
58,21
Экономия при брони: -2,80 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,83
Экономия при брони: -7,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
53,20
Экономия при брони: -2,83 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,33
Экономия при брони: -11,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,96
Экономия при брони: -15,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
117,81
Экономия при брони: -9,26 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,68
Экономия при брони: -14,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
151,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
113,35
Экономия при брони: -4,80 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
154,54
Экономия при брони: -13,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
116,80
Экономия при брони: -4,64 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
154,13
Экономия при брони: -13,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
119,10
Экономия при брони: -6,11 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,01
Экономия при брони: -15,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
117,01
Экономия при брони: -4,79 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
154,32
Экономия при брони: -14,10 грн