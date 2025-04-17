Киев
Амоксил® (Amoxil®)

Амоксил® (Amoxil®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
149,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,04 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
138,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
114,24
Экономия при брони: -3,43 грн
110,81 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -4,49 грн
145,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
138,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,20
Экономия при брони: -1,50 грн
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
151,00
Экономия при брони: -1,50 грн
149,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
121,51
Экономия при брони: -17,31 грн
104,20 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,75
Экономия при брони: -19,96 грн
137,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
114,10
Экономия при брони: -0,40 грн
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
145,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
120,43
Экономия при брони: -8,21 грн
112,22 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,35
Экономия при брони: -8,46 грн
147,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
111,82 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
132,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
55,20 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
135,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,34
Экономия при брони: -14,14 грн
104,20 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
153,64
Экономия при брони: -15,84 грн
137,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
113,70 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
149,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
110,66 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
133,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,81
Экономия при брони: -14,05 грн
104,76 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
154,25
Экономия при брони: -16,45 грн
137,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,04 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
140,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,60
Экономия при брони: -8,40 грн
104,20 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,52
Экономия при брони: -17,22 грн
140,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
139,00 грн
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