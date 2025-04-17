Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
114,24
Экономия при брони: -3,43 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -4,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
151,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
121,51
Экономия при брони: -17,31 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,75
Экономия при брони: -19,96 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
114,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
120,43
Экономия при брони: -8,21 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,35
Экономия при брони: -8,46 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,34
Экономия при брони: -14,14 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
153,64
Экономия при брони: -15,84 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,81
Экономия при брони: -14,05 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
154,25
Экономия при брони: -16,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,60
Экономия при брони: -8,40 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,52
Экономия при брони: -17,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум